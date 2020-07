Polizei sucht nach diesem Dieb

Bei den Diebstählen wurde der unbekannte Täter von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Gleisdorf, Bezirk Weiz. Die Polizei fahndet nach mehreren Diebstählen öffentlich nach einem unbekannten Täter. Am 6. Juni 2020, um die Mittagszeit, begab sich ein unbekannter Mann in Gleisdorf in zwei Geschäfte. Dort stahl er insgesamt sechs Flaschen Whisky und deponierte diese in seiner Bauchtasche. Ohne zu bezahlen verließ er dann die Örtlichkeiten, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Zudem steht der unbekannte Mann im Verdacht, zwischen Jänner 2020 und Juni 2020, in Studenzen, Gleisdorf und Fehring, alkoholische Getränke, Lebensmittel und Kosmetika gestohlen zu haben. Dabei dürfte ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro entstanden sein.

Bei den Diebstählen wurde der unbekannte Täter von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Zweckdienliche Hinweise zur Identität der Person sind an die Polizeiinspektion Gleisdorf unter der Tel. Nr.: 059 133 6264 erbeten.