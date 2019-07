Markus L. (32) und ­seine bildhübsche Ehefrau Nikoleta (29) starben am Mittwoch gegen 13.50 Uhr bei ­einem verheerenden Unfall an einem Bahnübergang in Neudorf ob Wildon. Ihr Mazda wurde von einem Güterzug erfasst und 100 Meter mit­geschleift. Der Lenker und seine Beifahrerin waren auf der Stelle tot. Rätselhaft: Laut Lokführer war das Auto bereits gestanden und hatte kurz vor der Kollision Gas gegeben.

© all Vor zwei Jahren haben Nikoleta und Markus geheiratet und sich in Dietersdorf eine Existenz aufgebaut.

Den Ermittlern drängte sich ein Verdacht auf: War es gar kein Unfall, sondern Absicht, war die Frau vielleicht vor dem Crash bereits tot, oder gar zuvor Opfer eines Gewaltverbrechens geworden? Die Ehe der Opfer soll zerrüttet gewesen sein, Nikoleta L. wollte nach Monaco auswandern. ÖSTERREICH berichtete exklusiv über entsprechende Erhebungen, die Polizei bestätigte diese.

Und doch wird der Tod des Paares wohl ungeklärt bleiben, Markus L. nimmt das Geheimnis mit ins Grab. Die Ermittlungen wurden ein­gestellt, auf eine Obduktion der Leichen verzichtet.