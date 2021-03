Alkoholisierter Deutscher lärmte auf Parkplatz - Trat Beamten gegen Oberschenkel.

Ein 23-Jähriger ist Sonntagfrüh in Graz auf einem Supermarktparkplatz festgenommen worden, nachdem er längere Zeit dort herumgeschrien haben soll. Die Polizei nahm den alkoholisierten deutschen Staatsbürger fest und brachte ihn ins Polizeianhaltezentrum. Bei der ärztlichen Untersuchung rastete der Mann aus und trat einer Polizistin gegen den Oberschenkel, wodurch diese leicht verletzt wurde.

Der Betrunkene hatte so lange auf dem Parkplatz in Graz-Eggenberg Wirbel gemacht, bis Anrainer die Polizei riefen. Die Beamten wollten den Mann beruhigen, doch er verhielt sich aggressiv und uneinsichtig. Trotz mehrfacher Ermahnung hörte der 23-Jährige nicht mit dem Herumgrölen auf, also nahm ihn die Polizei fest. Er wurde wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt, hieß es seitens der Polizei.