Alkolenker (23) crasht mit Schwangerer im Auto und springt in Bach

Bei seiner Irrfahrt hatten der alkoholisierte 23-Jährige und seine Mitfahrer, darunter seine schwangere Freundin, mehrere Schutzengel.

Auf einer Fahrt voller unerwarteter Wendungen ereignete sich am Nachmittag ein dramatischer Unfall auf der Mariazeller Straße. Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag steuerte das Auto eines Freundes, begleitet von diesem und seiner schwangeren Partnerin, von Thörl in Richtung Kapfenberg.

Nach Unfall gerät Auto auf Gegenfahrbahn

Inmitten einer scharfen Linkskurve verlor er plötzlich die Kontrolle über den Wagen, der ins Schleudern geriet und gegen die Leitschienen krachte, bevor er auf der Gegenfahrbahn zum Halten kam. Großes Glück: Zu einer Kollision mit entgegenkommenden Fahrzeugen kam es nicht.

Betrunkener Fahrer springt in eiskalten Bach

Doch was der Lenker dann tat, sorgt für Stirnrunzeln: Wohl in einem Moment der Verwirrung und sichtlich unter Schock, wählte der junge Mann eine ungewöhnliche Flucht: Er sprang in den kalten Thörlbach. Die rasch eingetroffenen Einsatzkräfte zogen ihn aus dem Wasser und es wurde klar, warum er überhaupt vom Unfallort weg wollte: Sie stellten fest, dass er betrunken war. Eine mittelgradige Alkoholisierung sei festgestellt worden, vermeldete die Polizei.

Abermals großes Glück: Trotz des Schrecks und der Turbulenzen erlitten er, sein Freund und dessen schwangere Freundin keine Verletzungen, wie nach ihrer Einlieferung ins Landeskrankenhaus Hochsteiermark (Standorte Bruck und Leoben) bestätigt wurde.

B20 für Aufräumarbeiten gesperrt

Der im Front- und Heckbereich schwer beschädigte Wagen wurde abgeschleppt, und die Mariazeller Straße musste vorübergehend für die Aufräumarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt werden.