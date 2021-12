Aufruf nach Corona-Fällen bei Adventmärkten

Das Grazer Gesundheitsamt veröffentlichte eine Liste mit Aufrufen.

Graz. Das Gesundheitsamt der steirischen Landeshauptstadt veröffentlichte eine Liste mit Aufrufen. Darin informiert die Behörde über Corona-Fälle in Lokalen oder bei Veranstaltungen. Derzeit gibt es drei neue Fälle: Einmal beim Adventmarkt am Nikolaiplatz am Samstagabend, beim "Circus Wonderlend" am Mariahilfer Platz am Sonntagabend und im Irish Pub "Flann O'Brien" am Sonntagnachmittag. In den genannten Orten war mindestens eine Corona-infizierte Person unterwegs und könnte andere angesteckt haben.

Das Grazer Gesundheitsamt ruft die anderen Gäste auf, den eigenen Gesundheitszustand genau zu beobachten und soziale Kontakte möglichst einzuschränken. Das Amt rät auch bei Beschwerdefreiheit einen freiwilligen PCR-Test zu machen. "Diese Tests werden in den Teststraßen des Landes Steiermark und in vielen Apotheken kostenlos angeboten", informiert die Behörde.

Bei auftretenden Symptomen: das Gesundheitstelefon unter 1450 anzurufen, sich in Selbstisolation zu begeben und Kontakte zu anderen Personen auf ein Minimum zu reduzieren.