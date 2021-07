Badesee-Drama: Mann (83) ertrunken

Bei der Suchaktion waren Wasserrettung, mehrere Feuerwehren, sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Röthelstein, Bezirk Graz-Umgebung. Am Mittwoch um etwa 14.30 Uhr ertrank ein 83-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung in einem Badesee. Der Mann schwamm in einem Badesee eines Freizeitzentrums als er vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Gebrechens plötzlich unter ging.

Eine Zeugin hatte den Vorfall bemerkt. Eine sofort eingeleitete Suchaktion, bei der die Wasserrettung, mehrere Feuerwehren, sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, konnten den Verunglückten nur mehr tot aus dem Wasser bergen.