Bagger fiel in eiskalte Enns: Fahrer schlug Scheibe ein

Nur aufgrund seiner schnellen Reaktion konnte sich der Baggerfahrer noch rechtzeitig befreien.

Der heftige Unfall ereignete sich am Montagvormittag in der Gemeinde St. Gallen, Bezirk Liezen. Ein Baggerfahrer war im Bereich des Verbund-Kraftwerks Altenmarkt mit Hangsicherungsarbeiten beschäftigt. Dabei rutschte der Steigbagger, der eigentlich für solche Arbeiten im steilen Gelände gemacht ist, plötzlich über die Wegböschung ab und fiel in die eiskalte Enns.

Mit Nothammer Scheibe eingeschlagen

Der 34-jährige Kärntner reagierte schnell und schlug die Scheibe der Führerkabine mit einem Nothammer ein und konnte sich so aus dem sinkenden Bagger rechtzeitig befreien. Dabei erlitt er leichte Schnitt- und Schürfwunden.

Das Fahrzeug sank in eine Tiefe von sieben Metern. Die Bergung aus der starken Strömung wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Rottenmann durchgeführt. Insgesamt waren sechs Feuerwehren aus der Steiermark und Oberösterreich und mehr als 70 Einsatzkräfte an Ort und Stelle.