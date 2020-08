Banküberfall in Graz: Polizei sucht diese Tatverdächtigen

Nach einem Überfall auf eine Bankfiliale in Graz fahndet die Exekutive nach zwei Tatverdächtigen.

Wie berichtet, fahndet die Polizei nach einem Raubüberfall auf eine Bankfiliale Dienstvormittag, 18. August 2020, nach zumindest zwei flüchtenden Tätern. Nun liegen Bilder aus der Überwachungskamera vor – die Polizei sucht nach Hinweisen und Zeugen.

© LPD Stmk

Gegen 10.21 Uhr betraten zwei bislang unbekannte und jeweils mit Mund-Nasen-Schutz maskierte Männer eine Bankfiliale in der Theodor-Körner-Straße in Graz. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich, neben dem Bankangestellten, zwei weitere Kunden im Foyer bzw. waren diese dabei die Filiale zu verlassen. Beide konnten die Tat offenbar nicht eindeutig beobachten. Einer der Täter bedrohte den hinter dem Schalter befindlichen Angestellten in der Folge mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe und forderte Geld. Die beiden dunkel gekleideten Männer mit Kappe bzw. Kapuze flüchteten schließlich zu Fuß und mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe aus der Filiale. Eine eingeleitete Alarmfahndung nach den Flüchtenden verlief bisher ohne Erfolg. Verletzt wurde niemand.

© LPD Stmk

Bisherigen Erkenntnissen zufolge, könnten die Täter im Anschluss mit einem dunkleren Kombi (möglicherweise BMW, älteres Baujahr) geflüchtet sein. Diesbezüglich soll es einen Zeugen – einen Mann mit Kinderwagen gegeben haben – welcher die Täter auf der Flucht im Bereich Schröckingerweg/Vogelweiderstraße beobachtet haben soll. Der bislang unbekannte Zeuge wird ersucht, sich bei der Polizei zu melden.

© lpd stmk

Die Ermittlungen wurden von der Raubgruppe des Landeskriminalamtes Steiermark übernommen. Aus der Überwachungskamera stammende Bilder der Täter werden nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft zum Zwecke der öffentlichen Fahndung veröffentlicht (©LPD Steiermark – siehe Anhang). Hinweise sind an den Journaldienst des LKA Steiermark unter 059133/60-3333 erbeten.