Biker crasht in zwei Pkw – 36-Jähriger tot

Trotz sofortiger medizinischer Versorgung durch den Notarzt verstarb der 36-Jährige noch an der Unfallstelle.

Liezen. Bei einem Motorradunfall in der Steiermark ist am Sonntag ein 36-jähriger Motorradlenker tödlich verunglückt. Der Mann aus dem Bezirk Steyr-Land kam im Bezirk Liezen in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Pkws. Dabei kam der Motorradlenker zu Sturz und blieb mit schweren Verletzungen liegen.

Noch an der Unfallstelle verstorben

Trotz sofortiger medizinischer Versorgung durch den Notarzt verstarb der 36-Jährige noch an der Unfallstelle.