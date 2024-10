Bombendrohung gegen Gymnasium

Die Drohung ging per Mail ein.

Steiermark. Am Donnerstag gab es in der Grazer Innenstadt einen Großeinsatz wegen einer Bombendrohung gegen das Akademische Gymnasium am Tummelplatz. Da gerade Herbstferien sind und die Schule geschlossen hat, musste das Gebäude auch nicht evakuiert werden.

Die Polizei durchsuchte die Schule nach verdächtigen Gegenständen, wie "ORF Steiermark" berichtet. Noch ist nicht bekannt, ob der heutige Fall mit den zahlreichen Bombendrohungen in den vergangenen Wochen in Zusammenhang steht.