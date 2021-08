Bombendrohung in steirischer Teststraße

Wegen einer Bombendrohung heute Nachmittag in einer Teststraße in Deutschlandsberg läuft derzeit ein Polizeieinsatz.

Die Teststraße wurde großräumig gesperrt. "Die Drohung ist im Wege einer Flaschenpost gekommen", erklärt Harald Eitner, der Leiter der Abteilung für Katastrophenschutz beim Land Steiermark gegenüber der "Kleinen Zeitung". Als Flaschenpost sei ein PCR-Rörchen verwendet worden. "Jemand hat einen Zettel hineingesteckt und auf dem Zettel war handschriftlich notiert: 'Heute Bombe um 17 Uhr und eine Zeichnung, die eine Explosion dargestellt'", so Eitner.

"Wie sehr das ernst zu nehmen ist, überlasse ich der Polizei." Derzeit durchsucht die Polizei die Räumlichkeiten mit Sprengstoffspürhunden. Das bestätigt auch die steirische Polizei der "Kleinen Zeitung": "Es sind sämtliche Kräfte vor Ort und Spezialisten wurden hinzugezogen", so Polizeisprecher Christoph Grill. Routinemäßig wurde der Bereich abgesperrt und werde jetzt nach sämtlichen Sicherheitsmaßnahmen durchsucht, so die Polizei. "Ich hoffe auch, dass wir die Teststraße heute wieder in Betrieb nehmen können", so Eitner.