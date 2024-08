Bub (1) verbrüht sich mit heißem Wasser

Das Kleinkind musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Ein eineinhalbjähriges Kind hat sich Donnerstagabend im oststeirischen Gleisdorf mit heißem Wasser verbrüht. Die 34-jährige Mutter hatte den Bub in ein Laufgitter gegeben und war danach abgelenkt. Plötzlich hörte sie den Sohn schreien. Sie rief sofort die Rettungskräfte. Der Kleine wurde zusammen mit seiner Mutter von der Crew des Rettungshubschraubers C12 in die Kinderklinik des LKH Graz geflogen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die 34-Jährige war gegen 18.30 Uhr allein mit ihrem Bub in der Küche ihrer Wohnung im Bezirk Weiz und stellte einen Wasserkocher auf. Diesen schaltete sie auch ein, um sich Wasser aufzukochen. Plötzlich läutete es an der Tür, weil Unterschriftensammler unerwartet auftauchten. Die Mutter gab den Bub in sein Laufgitter und ging zur Tür. Nachdem die Unterschriftensammler wieder weg waren, ging sie noch ins Bad. Kurze Zeit später hörte sie die Schreie. Das Kind hatte es zum Wasserkocher geschafft und sich verbrüht.