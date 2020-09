Bulldogge biss Rollator-Nachbarin (89) ins Bein

Eine 89-Jährige wurde von einem Hund attackiert und verletzt: Sie kam ins Spital.

Die betagte Frau machte mit ihrem Rollator am Dienstag gegen 17.30 Uhr ihren täglichen Spaziergang durch das Ortsgebiet von Bad Mitterndorf. Dabei ging sie auch an ­einem Ferienhaus vorbei, in dem eine Familie aus Wien mit drei Hunden urlaubt. Der Halter spielte mit seinen Vierbeinern im Garten, als eine Französische Bulldogge zu bellen begann und auf die Seniorin zulaufen wollte. Der Wiener konnte das Tier zurückrufen. Kurz darauf lief der Hund der Frau hinterher und biss ihr in die linke Wade. Der Besitzer wird angezeigt.