Bus ging während Fahrt in Flammen auf

Glück im Unglück: Es befanden sich keine Fahrgäste in dem Linienbus.

Steiermark. Ein Buslenker war am Sonntag gegen 18.30 Uhr auf der L212 in Sankt Stefan im Rosental mit einer Leerfahrt unterwegs, als plötzlich Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Ein hinter dem Bus fahrender Autolenker bemerkte die Flammen und alarmierte die Feuerwehr. Der Chauffeur nahm schließlich auch die Situation wahr, fuhr an den Straßenrand und hielt den Linienbus an. Er konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die Florianis bekämpften die Flammen mit schwerem Atemschutz. Am Bus entstand Totalschaden.