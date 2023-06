Doppelmord beim ersten Besuch bei ihm

Als er seine Geliebte mit nach Hause brachte, wo auch seine Ex noch wohnte, kam es zur Explosion der Emotionen.

Stmk. Langsam lichten sich die Hintergründe zum Doppelmord an zwei Frauen (63 und 62) mit anschließendem Suizid des tatverdächtigen Killers – des Berufsschullehrers Robert K. (47), der wohl einen „Fehler“ gemacht hatte und so sehr daran „verzweifelte“, dass er zur Waffe griff. Und allem ein Ende bereitete. Wie berichtet, erschoss er seine um 16 Jahre ältere Ex-Frau Edith und seine neue Freundin Franziska F. aus Nossen bei Dresden mit zwei Projektilen.

Der Pädagoge, der die Hotel-Chefin aus Deutschland schon längere Zeit kannte, war nach dem Tod ihres Mannes mit ihr zusammengekommen. Nach einem Besuch in Deutschland lud der Lehrer die Hotel-Chefin zu sich ein – obwohl er noch mit seiner Gattin unter einem Dach wohnte. Das abgeschiedene, angemietete Haus am Waldrand in St. Peter am Kammersberg im Bezirk Murau wurde zum Tatort. Man kann sich vorstellen, wie schnell es hier zu einem Konflikt gekommen sein muss – warum er aber mit drei Toten endete, bleibt vielleicht für immer ein Geheimnis. Ankündigung oder Abschiedsbrief gab es keinen.