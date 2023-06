Doppelmord in der Steiermark: Nur Hund "Mogli" überlebte Mord-Massaker

In einem abgelegenen Haus in der Steiermark kam es zu einem noch völlig unbegreiflichen Beziehungsdrama. Der einzige Überlebende des Mord-Massakers war der Hund ''Mogli''. Er blieb verschont.

Kollegen des vertragsbediensteten Berufsschullehrers Robert K. meldeten, dass er zwei Tage hintereinander nicht am Arbeitsplatz erschienen war. Zuvor hatte er eine Woche Urlaub gehabt. Eigentlich hätte er am Montag wieder an der Schule unterrichten sollen. Dienstagabend hielt die alarmierte Polizei dann an der Wohnadresse des 47-Jährigen in einem abgelegenem Haus am Waldrand von St. Peter am Kammersberg Nachschau. Dort fanden sie drei Tote - darunter auch Robert K. Nur der Hund des mutmaßlichen Täters "Mogli" war wohl auf.

Der Anfangsverdacht des Mordes mit anschließendem Suizid soll sich bestätigen. Demnach dürfte der Pädagoge mit einer auf ihn registrierten legalen Handfeuerwaffe zuerst seine um 17 Jahre ältere Ehefrau Edith (ebenfalls Lehrerin) erschossen haben. Anschließend soll er Franziska F. ermordet haben. Letztere war am Wochenende aus Deutschland angereist. Sie war Hotel-Chefin in Sachsen.

Beide Opfer waren gleicht alt. Mit seiner Gattin hatte Robert K. eine Adoptivtochter, welche jedoch nicht mehr im Haus ihrer Eltern wohnte. Die verwitwete Hotel-Chefin hatte den Österreicher laut den Aussagen ihrer Angestellten zum ersten Mal bei ihm zu Hause besucht. Sollte die Gattin gleichzeitig mit der möglicherweise neuen Freundin von Robert K. anwesend gewesen sein, ist Streit vorprogrammiert. Angestellte des Hotel-Betriebs berichten außerdem, dass Robert K. erst vor zwei Wochen in ihrem Betrieb in Nossen war. „Sie haben sich extrem gut verstanden"

Das passierte mit Hund "Mogli"

Ortsansässige, Nachbarn, Vermieter und auch der Bürgermeister können sich die tragischen Geschehnisse trotzdem nicht erklären. Das Ehepaar galt als unauffällig und nett. Einziger Überlebender ist Familienhund "Mogli". Der arme Vierbeiner wurde von einem Tierarzt abgeholt und ins Tierheim gebracht.