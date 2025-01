Drama zum Jahreswechsel: Sechsköpfige Familie verliert Haus

Zwei Großeinsätze haben in der Silvesternacht die Feuerwehren in der Steiermark auf Trab gehalten.

In Bad Gleichenberg (Bezirk Südoststeiermark) stand ein Wirtschaftsgebäude aus vorerst ungeklärter Ursache in Vollbrand. Und in St. Georgen am Kreischberg (Bezirk Murau) brannte ein Wohnhaus samt Carport komplett nieder, teilte die Polizei am Neujahrstag mit. Der Landesfeuerwehrverband Steiermark meldete weiters 15 Hecken- und Wiesenbrände.

© APA/BFVFB/KARL LENZ, ROBERT PRUTSCH ×

Gegen 22.20 Uhr war der Brand in Bad Gleichenberg vom 77-jährigen Hausbesitzer entdeckt worden, kurze Zeit später stand das gesamte Gebäude in Vollbrand. Die acht eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 72 Kräften im Einsatz, kurz vor 2.00 Uhr war das Feuer gelöscht. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

© APA/BFVFB/KARL LENZ, ROBERT PRUTSCH ×

Schon früher am Abend war in St. Georgen ein Troadkasten und ein Carport nebenan in Vollbrand gestanden, das Feuer griff auch auf den Dachbereich des Wohnhauses über. Das Haus einer Familie mit vier Kindern brannte dabei vollständig ab.

© BFV Murau ×

Insgesamt versuchten sieben Freiwillige Feuerwehren mit 103 Einsatzkräften das Feuer zu löschen, das Wohnhaus und das Carport, in dem drei Autos standen, konnten aber nicht gerettet werden und brannten vollständig ab. Brandursache und Schadenssumme waren vorerst nicht bekannt.