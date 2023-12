E-Scooter-Fahrer (16) schwer verletzt: Pkw-Lenkerin gesucht

Der Jugendliche musste nach dem Unfall für mehrere Tage ins Spital.

Stmk. Der Unfall ereignete sich bereits am 9. November. Wie sich nachträglich herausstellte, wurde der 16-jährige E-Scooter-Fahrer schwer verletzt. Der Grund des Sturzes könnte demnach auf ein Ausparkmanöver einer Pkw-Lenkerin zurückzuführen sein. Die Verkehrsinspektion Graz sucht nun nach dieser Frau beziehungsweise nach Zeugen.



Der junge Grazer war in der Brucknerstraße auf der Höhe 46 gestürzt. Die gesuchte Autolenkerin parkte dort gegen 15.30 Uhr ihren Pkw gerade aus. Der Jugendliche erschrak deshalb und stürzte zu Boden. Zwar blieb die Frau stehen, um sich nach dem 16-Jährigen zu erkundigen. Da aber alles in Ordnung schien, fuhr sie weiter, ohne ihren Namen bekanntzugeben.

Starke Schmerzen nach Unfall

Noch am selben Tag spitzen sich die Schmerzen des Teenies im Kniebereich aber zu. Er musste deshalb mit der Rettung ins LKH in Graz transportiert werden. Dort stellte sich heraus, dass er wegen der schweren Verletzung mehrere Tage stationär im Spital bleiben muss.

Aufgrund dessen wird nun nach der Lenkerin des besagten Autos und nach möglichen Zeugen des Unfalls gesucht. Diese sollen sich bei der Verkehrsinspektion Graz unter der Telefonnummer 059/133654110 oder unter 133 melden.