Zwei Schülerinnen aus Wien im Alter von 14 und 15 Jahren sind am Dienstag bei einem Unfall auf einer Sommerrodelbahn im Bezirk Weiz schwer verletzt worden.

Birkfeld/Wien. Sie stürzten in einer Linkskurve aus der Bahn. Der nachfolgende Lenker - ebenfalls ein Wiener Schüler - konnte nicht mehr bremsen und stieß gegen die stehende Rodel. Die beiden Mädchen erlitten schwere Beinverletzungen und wurden mit Rettungshubschraubern ins LKH Graz gebracht, teilte die Polizei mit.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.00 Uhr in der Freizeitanlage Koglhof in Rabendorf in der Gemeinde Birkfeld. Warum die Mädchen aus der Bahn flogen, konnte zunächst nicht geklärt werden, die Polizeiinspektion Birkfeld kündigte weitere Ermittlungen an.