Ehepaar mit Motorrad am Josefsberg verunglückt

Der Mann wurde schwer am Kopf, die Frau am Rücken verletzt. "Christophorus 15" war im Einsatz.

Bei einem Motorradunfall auf der B 20 am Josefsberg in der Gemeinde Mitterbach am Erlaufsee (Bezirk Lilienfeld) ist am Dienstag ein Ehepaar verletzt worden. Der Lenker wurde ins Landesklinikum Lilienfeld transportiert, die Frau von "Christophorus 15" ins Landesklinikum Amstetten geflogen, berichtete das Rote Kreuz Mariazellerland.

Den Einsatzkräften zufolge war das Paar mit der von dem 42-Jährigen gelenkten Maschine in einer Kurve zu Sturz gekommen. Die beiden Unfallopfer blieben neben der Straße auf einer Wiese liegen, das Motorrad stürzte in einen Wald. Der Mann erlitt eine Kopf-, seine Frau eine Rückenverletzung.