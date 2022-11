'Ethisches Ritual': Aufregung um Adventfeiern an Schulen

Heftige Diskussionen gibt es derzeit um Adventfeiern an Schulen, nachdem zwei Schulen in Leoben den "Bezug zur römisch-katholischen Religion" gering halten wollen und stattdessen ein "ethisches Ritual" planen.

Demnach wollen die Schulen die religiösen Inhalte in den Hintergrund stellen, da in einigen Klassen die katholischen Schüler in der Minderheit sind. Stattdessen wolle man ein "ethisches Ritual" veranstalten, um so auch allen Kindern, die Möglichkeit der Teilhabe zu ermöglichen, wie die "Kleine Zeitung" berichtete.

In dem Schreiben an die Eltern heißt es außerdem, man könne sich schriftlich an die Klassenlehrer wenden, sollte man nicht wollen, dass das eigene Kind bei den Feierlichkeiten teilnimmt. Lediglich eine Mutter soll, laut dem ORF, von dieser Option Gebrauch gemacht und sich bei der Schule gemeldet haben.

FPÖ Steiermark reicht Anfrage ein

Seitens der FPÖ sieht man die christlichen Werte zunehmend gefährdet, weswegen nun ein entsprechender Antrag an den Bildungslandesrat Werner Amon (ÖVP) eingereicht werden soll. Damit soll die Thematik auch im steirischen Landtag diskutiert werden.