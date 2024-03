Feuerinferno mitten in der Stadt: Barbershop ausgebrannt

Die Flammen griffen schnell auf das gesamte Gebäude über. Alle Bewohner mussten evakuiert werden.

Stmk. Der Brand in dem Haus in der Ausseer Straße im Zentrum von Liezen brach in der Nacht auf Dienstag gegen 1 Uhr aus. Das Feuer dürfte in dem Geschäft im Erdgeschoss ausgebrochen sein.

Die Flammen griffen aber schnell auf das gesamte Mehrfamilienhaus über. Sämtliche 20 Bewohner konnten rechtzeitig evakuiert werden. Auch eine Katze konnte aus dem Gebäude befreit werden Bisherigen Erkenntnissen zufolge blieben alle unverletzt.

Brandermittler und Statiker im Einsatz

Rund 100 Einsatzkräfte der Polizei, Rettung und Feuerwehr waren vor Ort, um die Bewohner in Sicherheit zu bringen und das Feuer zu löschen. Um 5.30 Uhr gab es dann schließlich das "Brand aus". Brandermittler des Bezirkes Liezen sowie das Landeskriminalamt Steiermark standen schon in den frühen Morgenstunden im Einsatz, um die Brandursache zu ermitteln.

Zudem wurde auch ein Statiker zur Begutachtung hinzugezogen, um ein gefahrloses Arbeiten der Einsatzkräfte am Brandort zu ermöglichen. Die Ermittlungen dauerten am Dienstag noch an.

