Frau tot in Grazer Wohnung aufgefunden

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz haben am Donnerstagnachmittag nach einer zwangsweisen Wohnungsöffnung einen leblosen Körper gefunden.

Die Einsatzkräfte begaben sich am Donnerstag gegen 16 Uhr zu einem Mehrparteienhaus in die Wiener Straße in Graz. Einsatzgrund war ein starker Brandgeruch. Beim Betreten der betroffenen Wohnung stießen Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz auf eine tote Frau und einen toten Hund. Die Frau dürfte durch einen Brand ums Leben gekommen sein, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mit.

Obduktion angeordnet

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Obduktion des Leichnams an. Die Identität der toten Frau und die Todesursache stehen noch nicht exakt fest.