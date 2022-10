Fünf Verletzte bei Unfall mit drei Autos

Ein 18-jähriger Lenker war auf die Gegenfahrbahn geraten und touchierte zunächst das Auto einer 71-Jährigen, ehe er frontal in den Pkw eines 61-Jährigen stieß.

Kirchberg an der Raab. Bei einem Verkehrsunfall in Kirchberg an der Raab (Bezirk Südoststeiermark) sind am Sonntag fünf Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Abend mitteilte, war ein 18-jähriger Lenker gegen 8.25 Uhr auf der L201 auf die Gegenfahrbahn geraten und touchierte zunächst das Auto einer 71-Jährigen, ehe er frontal in den Pkw eines 61-Jährigen stieß.

Die beiden Autos waren hintereinander in die Gegenrichtung unterwegs gewesen. Im Auto des 18-Jährigen saßen insgesamt drei Personen. Der Lenker und ein 22-Jähriger, der auf der Rückbank saß, wurden schwer verletzt. Während der Lenker mit dem Hubschrauber ins LKH Graz eingeliefert wurde, kamen der 22-Jährige sowie der 19-jährige Beifahrer, der leicht verletzt wurde, ins LKH Feldbach. Die beiden anderen Lenker wurden ebenfalls ins LKH Feldbach gebracht. Sie erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.