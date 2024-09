Geiselnehmer in der Steiermark geschnappt

Intensive kriminalpolizeiliche Ermittlungen des Landeskriminalamtes führten schlussendlich zum Gesuchten.

Steiermark. Steirische Polizeikräfte fahndeten im Bezirk Hartberg/Fürstenfeld nach einem flüchtigen Straftäter – die Polizei Niederbayern (D) fahndete europaweit nach ihm. Dieser Mann konnte Mittwochabend in Graz-Umgebung festgenommen werden, wie die Polizei berichtet.

Gesuchter in einem Waldstück festgenommen

Intensive kriminalpolizeiliche Ermittlungen des Landeskriminalamtes führten schlussendlich zum Gesuchten. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) konnten den Mann schließlich kurz vor 20.00 Uhr in einem Waldstück zwischen Tobelbad und Hautzendorf, festnehmen. Der Mann befindet sich aktuell in Haft und wird von Kriminalisten des Landeskriminalamtes Steiermark auch hinsichtlich der auf der Flucht begangenen Delikte vernommen.

Keine weiteren Details zum Festgenommenen

Weitere Details zum Flüchtigen können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht beantwortet werden, so die Polizei. "Diesbezüglich verweisen wir einerseits auf die deutschen Polizeibehörden in Niederbayern sowie andererseits auf aktuell geführte Ermittlungen des Landeskriminalamtes Steiermark", heißt es in einer Aussendung.

Nach Geiselnehmer wird gefahndet

Am Samstag, 17. August 2024, flohen kurz nach 21.00 Uhr vier Insassen aus der Psychiatrie, nachdem sie einen Klinikmitarbeiter angriffen, bedrohten und festhielten, um die Öffnung der Pforte zu erzwingen.

Europäischer Haftbefehl

Nach den Flüchtigen wird mit einem Europäischen Haftbefehl international gefahndet. Bayern und Österreich kooperieren bei der Fahndung eng miteinander. Neben einer intensiven Beweissicherung werden unter anderem Vernehmungen durchgeführt, Videomaterial wird ausgewertet und die Recherchen wegen möglicher Kontakt- und Anlaufadressen werden intensiviert.

Zwei weiter flüchtig

Zwei Straftäter des Quartetts sind weiter flüchtig. Weiterhin gesucht wird nach Denis Eler und Zeqir Beqiri.

BEQIRI Zeqir © PP NB ×

ELER Denis © PP NB ×

Unklar ist, ob die anderen beiden Flüchtigen auch in Österreich sind.