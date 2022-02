Brand in einem Mehrparteienhaus in der Steiermark.

Ein Küchenbrand ist am frühen Samstagnachmittag in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Grazer Bezirk Gries ausgebrochen. Laut Berufsfeuerwehr Graz waren fünf Personen - darunter vier Kinder - in der Wohnung im vierten Stock. Sie flüchteten erst auf den Balkon und wurden von Nachbarn aus der Wohnung gerettet. Die Feuerwehr schaffte es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Die Wohnung wurde durch den Brand massiv beschädigt und kann momentan nicht bewohnt werden.