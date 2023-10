Grippeimpfung: Jetzt bis 23. Dezember schützen

Die Impfung ist für alle unter 18 Jahren kostenlos, auch Bewohner von Altenheimen zahlen nichts.

Steiermark. Am Montag startete der neue "Impfplan Influenza" - auch in der Steiermark wird mit der Grippe-Impfaktion der Schutz niederschwellig und günstig angeboten. Nachdem im Vorjahr in Österreich ein Rekord von etwa 650.000 Grippe-Kranken gezählt wurde, will man heuer vorbeugen. „Wir hatten in der letzten Influenzasaison über 4.000 Influenza-Tote in Österreich und haben tausende Krankenhauseinweisungen wegen Influenza gehabt“, sagt der Obmann der österreichischen Gesundheitskasse, Andreas Huss.

Mit der neuen Aktion soll die Durchimpfungsrate um zwei Prozent auf elf Prozent erhöht werden, sagt die steirische Landessanitätsdirektorin Ilse Groß. "In erster Linie werden die Impfungen über niedergelassene Ärzte verabreicht, aber auch der öffentliche Gesundheitsdienst, wie die Stellen des Landes oder das Gesundheitsamt Graz und eine Servicestelle in der ÖGK Zentrale in Graz, stehen dafür zur Verfügung."

Die Kosten betragen sieben Euro, für Personen, die von der Rezeptgebühr befreit sind, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und alle unter 18 Jahren ist sie gratis. Wenn in Unternehmen Impfaktionen angeboten werden, ist die Impfung auch kostenlos.