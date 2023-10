Autofreier Tag: Gaisberg-Parkplatz war trotzdem voll

Dass der Gaisberg am Sonntag autofrei bleibt, hat nicht ganz geklappt. Nun hagelt es Kritik.

Salzburg. Im ganze Bundesland Salzburg konnten die Öffis am Sonntag gratis genutzt werden. Nicht nur das, auch der Gaisberg sollte am Sonntag autofrei bleiben, für den Bus zum Gaisberg wurde extra der Takt verdichtet. Dieses Vorhaben scheiterte aber an einer fehlenden Verordnung: Da der Wachdienst die Verordnung erst gegen elf Uhr Vormittag erhielt, wurden bis dahin Autos am Gaisberg durchgewunken. Die Schuld sieht die Grüne Bürgerliste beim Stadtchef Harry Preuner (ÖVP). Er übermittelte die Verordnung nicht zeitgerecht an den Wachtdienst. Nun hagelt es heftige Kritik, denn in erster Linie wurde die Verantwortung an den Wachtdienst abgeschoben - und Autofahrer, die beispielsweise bei der Zistelalm parkten, bekamen Strafzettel, weil sie sich nicht an das Fahrverbot hielten. Und das, obwohl sie wahrscheinlich nicht wussten, dass die Zufahrt am Sonntag gesperrt war.