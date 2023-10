Himmelsberg vertritt Steiermark bei "9 Plätze - 9 Schätze"

Landessieger soll ganz Österreich überzeugen.

Steiermark. "9 Plätze - 9 Schätze" wird jedes Jahr am Nationalfeiertag ausgestrahlt. Der Sieger wird zum Ausflugsziel für viele Österreicher, oft können die Ziele dem Ansturm gar nicht mehr gerecht werden. Heuer vertritt der Himmelsberg von Straden die Steiermark beim Landesvoting. Denn: Wer nach einem Platz sucht, um dem Himmel ganz nah zu kommen, könnte hier, im südoststeirischen Vulkanland, fündig werden. Spätestens bei der großen Live-Show ist der Himmelsberg dann kein Geheimtipp mehr, das Friedenskircherl am Stoderzinken gewann im Vorjahr, es musste einige Vorkehrungen für den Ausflugsort getroffen werden, weil die Menschen in Bussen kommen.