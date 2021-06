Horror-Unfall: Pkw von Zug erfasst – 66-Jährige tot

Die Lenkerin dürfte vermutlich das Rotlicht übersehen haben und daher in die Eisenbahnkreuzung eingefahren sein.

Pölfing Brunn, Bezirk Deutschlandsberg. Am Freitagnachmittag wurde eine Pkw-Lenkerin bei einem Zusammenstoß mit einem Zug tödlich verletzt. Die 66-Jährige war gegen 15 Uhr auf der L668 von St. Ulrich kommend in Richtung Pölfing Brunn unterwegs, als sie in die Eisenbahnkreuzung einfuhr. Sie dürfte dabei das Rotlicht übersehen haben und der herannahende Zug crasht mit dem Auto.

Die 66-Jährige verstarb an der Unfallstelle.