In Nikolausschule in Steiermark wird richtig brav die Schulbank gedrückt

Hier lernt man den Nikolaus kindgerecht darzustellen.

Am 6. Dezember wird ab 17 Uhr der Nikolaus inmitten der Grazer Innenstadt anzutreffen sein. Die Katholische Jungschar hat von 14.30 bis 17 Uhr eine Aktion in der Herrengasse geplant, um den Ehrentag des Schutzpatrons der Kinder, des Heiligen Nikolaus, gebührend zu feiern. Wer den Heiligen aus dem kleinasiatischen Myra verkörpern will, kann sich bei der Katholischen Kirche Steiermark zum Nikolaus ausbilden lassen. „Bei uns bekommt man vermittelt, wie man einen Nikolaus kindgerecht darstellen kann. Es geht um die Botschaft und um die Werte. Unsere Schule ist für alle, die als Nikolaus unterwegs sind oder es heuer sein wollen“, so Lukas Kraßnitzer.