Die Bewohnerin bemerkte das Feuer noch rechtzeitig und rettete sich mit einem Sprung aus dem ersten Stock. Die drei Katzen überlebten das Feuerdrama nicht.

Feuerdrama in steirischem Jagdhütte im Grenzgebiet bei Stadl an der Mur: Die Feuerwehr wurde am Donnerstagabend gegen 19 Uhr von der 20-jährigen Bewohnerin selbst alarmiert, dass es in der "Schachmannhütte" in einer Höhe von 1400 Metern brenne.

Die junge Frau konnte sich mit einem Sprung aus dem Fenster im ersten Stock selbst in Sicherheit bringen. Zum Glück blieb sie unverletzt. Die drei Katzen im Haus überlebten das Feuer leider nicht.

80 Rettungsleute vor Ort

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Bis in die frühen Morgenstunden dauerten die Löscharbeiten an. Mehr als 80 Kräfte der Feuerwehren Stadl, Einach, Predlitz, St. Georgen ob Murau, Metnitz, Glödnitz und Weitensfeld standen im Einsatz. Die Schadenshöhe dürfte mehrere hunderttausen Euro betragen.

Die genaue Brandursache wird derzeit ermittelt.