Jugendliche schossen mit CO2-Pistole auf Passanten

Projektil steckte im Rucksack einer Radfahrerin.

Graz. Zwei Jugendliche haben am Montagabend aus einer Wohnung in Graz mit einer CO2-Pistole offenbar wahllos auf Passanten geschossen. Verletzt wurde zum Glück niemand, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mitteilte. Bei einer Radfahrerin trafen die beiden - 18 bzw. 16 Jahre alt - deren Rucksack, die Polizei stellte ein Projektil sicher. Die Burschen wurden angezeigt, die Waffe konfisziert.

Vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen

Die Polizei hatte am Montagabend gegen 20.50 Uhr mehrere Meldungen erhalten, dass in der Feuerbachgasse im Bezirk Gries offenbar mit Luftdruckwaffen herumgeschossen werde. Die Beamten trafen dort auf eine Radfahrerin, in deren Rucksack ein Geschoß einer CO2-Waffe steckte. Die Polizisten ermittelten rasch, aus welcher Wohnung geschossen worden war. Dort fanden sie die beiden Jugendlichen an, die auch zugaben, wahllos und willkürlich auf Passanten geschossen zu haben. Die CO2-Pistole wurde beschlagnahmt, gegen die beiden wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.