× Kleinflugzeug überschlug sich beim Landen

Die beiden Insassen wurden zum Glück nur leicht verletzt, als das Bugrad bei der Landung plötzlich einknickte und das Flugzeug einen "Salto" hinlegte.

Stmk. Bei einem Unfall mit einem Kleinflugzeug wurden am Montagabend am Flugplatz Timmersdorf im Bezirk Leoben zwei Piloten (66 bzw. 41 Jahre alt) leicht verletzt. Das Flugzeug überschlug sich beim Landen am Sportflugplatz Timmersdorf in Traboch. Beide Insassen konnten selbstständig aus dem Flugzeug aussteigen, der Pilot (66) wurde zur näheren Untersuchung ins nahe UKH Kalwang gebracht, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte.

© FF Traboch ×

Der 66-jährige hatte gegen 17.40 Uhr zum Landeanflug in Timmersdorf angesetzt, als bei der Bodenberührung plötzlich das Bugrad einknickte. Das Fluggerät überschlug sich und blieb am Dach liegen. Die Flugunfallkommission für Zivilluftfahrt wurde eingeschaltet, die Staatsanwaltschaft Leoben hat das Flugzeug zur Bergung freigegeben. Im Einsatz befanden sich der Rettungshubschrauber C17 des ÖAMTC, zwei Fahrzeuge der Rettung und sechs Fahrzeuge der Feuerwehren Traboch und Madstein sowie die Polizei Trofaiach und Sankt Michael.