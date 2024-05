Klima-Kleber wollten Bühne bei Graz-Konzert von Mark Forster stürmen

Mehrere Klimaaktivisten sprangen am Freitagabend über die Absperrung zur Bühne beim Konzert von Mark Forster in der Grazer Stadthalle.

Aufregung beim Graz-Konzert des deutschen Musikers Mark Forster. Drei Mitglieder der "Letzten Generation" sprangen während eines Songs über die Absperrung zur Bühne und wollten diese offenbar stürmen - vergeblich. Die Sicherheitskräfte griffen unmittelbar ein und stoppten die Aktivisten. Ein Störenfried versuchte noch sein Plakat zu präsentieren, schaffte es jedoch nicht mehr. Die drei Klimaaktivisten wurden umgehend von Gelände entfernt.

Protest bei Mark Forster Konzert



Graz. Angesichts der bedrohlichen Situation müssen wir jede Gelegenheit nutzen. KOPF UND BAUCH sagen uns GENUG. WAS DU NICHT TUST Regierung ist handeln. Nicht ÜBERMORGEN sondern GERADE JETZT. Kein AU REVOIR.

Klimaschutz in die Verfassung. pic.twitter.com/t8TXOLgJJh — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) May 24, 2024

"Angesichts der bedrohlichen Situation müssen wir jede Gelegenheit nutzen", kommentiert die "Letzte Generation" ihre Aktion via X (vormals Twitter). "KOPF UND BAUCH sagen uns GENUG. WAS DU NICHT TUST Regierung ist handeln. Nicht ÜBERMORGEN sondern GERADE JETZT. Kein AU REVOIR", heißt es in dem Statement weiter in Anspielung auf die Songtexte Forsters.

Ob Mark Forster etwas von der Aktion mitbekam, geht aus dem Video, das die "Letzte Generation" veröffentlichte, nicht hervor. Er sang jedenfalls unbeirrt weiter.