Männer-Hass: 13 Mal auf Studenten eingestochen

Im Blutrausch verletzten zwei 18-Jährige zwei Nachtschwärmer schwer.

Stmk. Zu den irren Szenen kam es in der Nacht auf Samstag in Graz: Zwei junge Frauen fackelten zunächst in einem Haus ein WC ab. Anschließend stachen die beiden, die offenbar einen Groll gegen Männer hegten und wahllos auf diese losgingen, in der Mondscheingasse mit zwei Küchenmessern 13 Mal auf einen Studenten (22) ein. Kurz darauf machten sie einem Iraker (17) Komplimente, lenkten ihn ab und stachen erneut zu. Eine der Angreiferinnen rammte ihm das Messer in den Kopf. Das Opfer konnte schwer verletzt flüchten und befindet sich im Spital. Die beiden wurden festgenommen.



Zwischenzeitlich melde­ten sich zwei weitere Opfer und zeigten an, dass sie von dem Duo bedroht wurden. Die 18-Jährigen sitzen nun wegen doppelten Mordversuchs in U-Haft. Die Ermittler bitten weitere potenzielle Opfer und Zeugen, sich zu melden.