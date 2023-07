Meth-Labor: Ex-FPÖ-Mitglied weiter in U-Haft

Ein Grazer soll über längere Zeit hinweg Crystal Meth in einer Wohnung in der steirischen Landeshauptstadt selbst hergestellt und weitergegeben haben.

Der Verdächtige sitzt seit zwei Wochen wegen Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft und am Montag ist diese nach einer Haftprüfung um zumindest ein Monat verlängert worden, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft Graz. Es soll sich laut Zeitungsberichten um einen ranghöheren Burschenschafter handeln.

Wie die "Kleine Zeitung" bereits am Wochenende berichtet hat, sollen noch mehrere Abnehmer und Dealer im Visier der Ermittler stehen. Einer sei ebenfalls in U-Haft und habe den Burschenschafter bei den Vernehmungen offenbar schwer belastet. Der Verdächtige war auch Parteimitglied bei der FPÖ und wurde nach den Medienberichten vom Wochenende per "Notverordnung" aus der Partei ausgeschlossen, bestätigte ein Sprecher auf APA-Nachfrage einen Bericht des "Standard" von Montagnachmittag.

Gewohnt haben soll der Verdächtige laut den Zeitungsberichten von "Kleiner Zeitung" und "Standard" offenbar in einem Haus, das seinem Bruder gehört, einem hochrangigen Politiker aus der Steiermark. Die Staatsanwaltschaft bestätigte weder, dass es sich beim mutmaßlichen Drogenproduzent um einen Burschenschafter handeln könnte noch dass er der Bruder eines bekannten Politikers sei: "Wir ermitteln gegen alle gleich", so der Sprecher.

Laut dem Bericht des "Standard" soll der Verdächtige sogar der Sprecher seiner Burschenschaft sein oder gewesen sein. Der Grazer soll das Suchtgift - Crystal Meth ist eine aufputschende und sehr schnell abhängig machende Droge - hergestellt und damit gehandelt haben. In seinem "Labor", es soll sich in einer weiteren Wohnung in Graz befunden haben, sollen Amphetamin, Methamphetamin und Mephedron in einem die Grenzmenge mehrfach übersteigenden Maß produziert worden sein, ist dem "Standard"-Artikel weiter zu entnehmen. Zudem soll der Mann eine große Menge Drogenausgangsstoffe mit dem Vorsatz der Erzeugung besessen haben. Gelagert habe er sie laut dem "Standard"-Bericht in anderen Liegenschaften in Graz.