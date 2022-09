Monteur starb nach Absturz bei Glasdacharbeiten

50-Jähriger krachte mit Kollegen aus rund zehn Metern Höhe in die Tiefe.

Ein 50-jähriger Monteur aus dem steirischen Bruck-Mürzzuschlag, der Ende August in Kalsdorf südlich von Graz bei Arbeiten an einem Glasdach rund zehn Meter tief mit seinem Kollegen abgestürzt war, ist nun im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag in einer Aussendung mit.

Der Arbeiter und sein 58-jähriger Kollege hatten am Donnerstag vergangener Woche Glaselemente mit einer Größe von etwa 5,2 Quadratmetern als Überdachung in zehn Metern Höhe befestigt. Die Teile wurden nach und nach per Kran auf die Metallkonstruktion gehoben und von den Arbeitern eingerichtet sowie befestigt.

Weil ein Saugnapf sich nicht vollständig von einer Glasplatte gelöst hatte, zog der Kran das Element, auf dem die beiden bereits standen, noch einmal kurz mithoch. Dann löste sich die Platte, krachte auf die Metallkonstruktion nieder und zerbrach. Die Monteure stürzten ab und erlitten schwerste Verletzungen.