Mord-Alarm: Frau in Wohnhaus getötet

Am Samstag wurde eine Frau in einem Wohnhaus in Graz (Bezirk Wetzelsdorf) schwer verletzt aufgefunden. Trotz sofortiger Reanimation ist die Frau verstorben. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Graz. Heute Früh wurde eine Frau mit schweren Verletzungen in einem Grazer Wohnhaus Ekkehard-Hauer-Straße entdeckt. Sofortige Reanimationsmaßnahmen brachten nichts mehr – die Frau starb. Aufgrund der Spurenlage und der Art der Verletzungen geht die Polizei von einem Gewaltverbrachen aus, wie ein Polizeisprecher gegenüber oe24 berichtet. Die Ermittlungen laufen. Mehr dazu in Kürze ...