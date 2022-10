Motorrad flog durch Bahnhofshalle – Lenker (73) schwer verletzt

Ein 73 Jahre alter Steirer hat am Samstag am Bahnhofsvorplatz in Wald am Schoberpaß (Bezirk Leoben) mit seinem Motorrad, das er ohne Helm und Kennzeichentafel lenkte, einen spektakulären Unfall verursacht.

Laut Polizei heulte der Motor plötzlich auf, der Mann raste auf das Bahnhofsgebäude zu und stürzte. Mit dem Motorrad schlitterte er weiter, prallte gegen das Eingangsportal und blieb schwer verletzt liegen. Das Bike wurde in die Bahnhofshalle geschleudert. Zeugen leisteten Erste Hilfe. Der 73-Jährige wurde per Notarzthubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.