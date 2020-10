Entscheidung der Geschworenen nicht rechtskräftig.

Die 74-Jährige, die heuer im März versucht haben soll, ihren Sohn im Auto anzuzünden, ist am Mittwoch in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Der psychiatrische Sachverständige hatte sie für nicht zurechnungsfähig erklärt, und die Geschworenen schlossen sich einstimmig dieser Meinung an. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.