Nachbarn retteten Steirerin aus brennender Wohnung

Die Bewohner (48) hatte vergessen, die Herdplatte auszuschalten. Auch ihre Katze wurde gerettet.

Stmk. Zu dem Wohnungsbrand kam es Mittwochnachmittag in Freidorf an der Laßnitz im Bezirk Deutschlandsberg. Als die Feuerwehren der Marktgemeinde Frauental (FF Freidorf, FF Schamberg sowie FF Frauental) vor Ort kamen, war das Wichtigste bereits erledigt: Ein Nachbar hatte gegen 16.00 Uhr die Rauchentwicklung bemerkt und war über ein Fenster in die völlig verqualmte Unterkunft gelangt. Er brachte die Frau ins Freie.

Die Floirianis konnten hernach das Feuer, das seinen Ausgang in der Küche genommen hatte, rasch eindämmen. Desweiteren wurden alle Fenster geöffnet, um mit einem Druckbelüfter die Rauchgase aus der Wohnung zu bringen und kontrolliert,ob sich noch weitere Personen in der stark verrauchten Wohnung befanden. Gefunden wurde dabei die Katze der Bewohnerin, die sich in einem Eck unter einer Couch verkrochen hatte.

© FF Deutschlandsberg Verängstigte Katze aus Versteck geholt.

Ein Bezirksbrandermittler der Polizei schloss nach aktuellem Ermittlungsstand ein Fremdverschulden aus. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hatte die Hitze der eingeschalteten Herdplatte darauf befindliche Töpfe, Alufolie und anderes in Brand gesetzt.