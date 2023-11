Nackter Mann nach Sturz in Fluss vermisst

Nach einer aufwendigen nächtlichen Einsatz mit mehr als 100 Helfern ging die Suchaktion in Feldbach in der Steiermark nach einem Mann, de nur in Unterhosen bekleidet in die Raab gestürzt sein soll, fortgesetzt.

Stmk. Anlass für den Großeinsatz für die Freiwilligen Feuerwehren Feldbach (Einsatzleitung), Mühldorf, Fehring, Lödersdorf, Leitersdorf, Johnsdorf-Brunn, Pertlstein, Rohr an der Raab und Hatzendorf sowie der Wasserrettung war der Beobachtung von Teenies, die bei deren Betreuer Alarm schlugen: Ihren übereinstimmenden Angaben war ein einen Mann ins Wasser gestürzt. Der Vermisste soll fast nackt gewesen und auf einem in die Raab ragenden Betonsockel ausgerutscht sein. In der Folge fiel er auf den Hinterkopf und trieb ab. Die umfangreiche Suche von Florianis, Polizei und (Wasser-)Rettung, mit Hilfe von vier Zillen und Drohnen verlief am Mittwoch bis in die Abendstunden ohne Erfolg. Die Suche wird aktuell mit Unterstützung von Tauchern fortgesetzt. Die Identität des Mannes ist bislang nicht geklärt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte es sich um einen unterstandlosen Mann handeln, welcher am Flussufer der Raab ein Zelt aufgeschlagen hatte . © BFV Feldbach × © BFV Feldbach × © BFV Feldbach ×