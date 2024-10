Nächste Bombendrohung gegen Bahnhof

Obwohl bereits ein Tatverdächtiger ausgeforscht wurde, reißt die Bombendrohungs-Serie in Österreich nicht ab.

Neue Bombendrohung. Gegen 6.00 Uhr Früh ging bei der Landespolizeidirektion Steiermark eine Bombendrohung gegen den Bahnhof Zeltweg ein. Der Bahnhof ist gesperrt und musste evakuiert werden. Aktuell wird er von sprengstoffkundigen Beamten durchsucht, wie "ORF Steiermark" berichtet. Der Zugverkehr auf der Südbahnstrecke in Zeltweg wurde eingestellt. Es gibt Ersatzbusse für den Nahverkehr und die Fernverkehrszüge warten die Dauer der Sperre ab.

Unklar ist, ob es einen Zusammenhang mit den bisherigen Drohmails gibt. Der Wortlaut sei ein etwas anderer gewesen als bisher. Am Montag erst wurde bekannt, dass ein 20-jähriger Bombendroher in der Schweiz ausgeforscht wurde.

20-jähriger Schweizer als Verdächtiger ausgeforscht

Nach der Serie von Bombendrohungen gegen zahlreiche Einrichtungen in Österreich haben die Sicherheitsbehörden den mutmaßlichen Urheber der Droh-E-Mails in der Schweiz lokalisiert. Wie das Innenministerium am Montag bekannt gab, sei ein 20-jähriger Schweizer ausgeforscht worden, der als dringend tatverdächtig gilt. Gegen ihn wurde von der Staatsanwaltschaft Graz ein europäischer Haftbefehl erlassen. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) ermittelt.

Die Polizei warnt nun mögliche Trittbrettfahrer, die sich einen schlechten Scherz erlauben wollen. Denn jegliche Drohung habe strafrechtliche Konsequenzen.