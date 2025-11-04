Neue Spitalspläne lösen heftige Reaktionen aus

Die steirische Spitalsreform sorgt für Jubel in Rottenmann – und Entsetzen im Ausseerland.

Stmk. Die neuen Pläne der Landesregierung zur künftigen Spitalsstruktur im Bezirk Liezen sorgen für gegensätzliche Reaktionen. Während Rottenmann jubelt, herrscht in Bad Aussee Enttäuschung. Das Landeskrankenhaus Rottenmann wird mit bis zu 100 Millionen Euro aufgewertet und erhält neue Abteilungen für Orthopädie und Traumatologie. Bürgermeister Günter Gangl (ÖVP) spricht von einem großen Erfolg für die Region: „Unsere Bevölkerung hat sich durchgesetzt.“

In Bad Aussee hingegen werden Abteilungen geschlossen. Das LKH soll künftig auf Geriatrie und Remobilisation spezialisiert sein. Bürgermeister Thomas Schönauer (ÖVP) zeigt sich entsetzt und fordert eine 24-Stunden-Versorgung: „Das reicht für unsere Region nicht.“ Auch Schladming fordert langfristige Sicherheiten für seine Notfallversorgung. Gesundheitslandesrat Karl-Heinz Kornhäusl (ÖVP) betont, man schaffe mit dem neuen Konzept „eine Balance zwischen Nähe, Spezialisierung und Spitzenleistung“.