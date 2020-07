Nur 273 Gramm: Rekord-Frühchen wurde 1

Er wog gerade mal so viel wie ein großer Apfel. Doch Rekord-Frühchen Gabriel hat’s geschafft.

Stmk. Es sind diese Geschichten, die einem das Herz erwärmen: Am Klinikum in Graz feierte jetzt ein kleiner Mann seinen 1. Geburtstag, dessen Überleben an ein medizinisches Wunder grenzt: Gabriel, mit 273 Gramm Gewicht am 11. Juli vergangenen Jahres zur Welt gekommen. Das leichteste männliche Frühchen Europas. Nie zuvor hat ein kleineres Baby in Österreich überlebt.

Frühchen Gabriel ist der Star der Station

Es ist ein Mannschaftssieg von Geburtshelfern, Pflegern, Kinderchirurgen und Neonatologen der Klinischen Abteilung für Geburtshilfe an der Uni-Klinik unter Leitung von Prof. Dr. Philipp Klaritsch. Gabriel kam als Drilling in der 26. Schwangerschaftswoche seiner Mama Anita per Kaiserschnitt zur Welt. Während seine Brüder Michael und Raphael gute Überlebenschancen hatten, waren die des 273-Gramm-Winzlings minimal.

Doch er hat es geschafft. Der Bub wog an seinem 1. Geburtstag 5,5 Kilo. Immer noch zwei weniger als seine Brüder, doch Gabriel holt auf. „Er war und ist einfach unser Star“, sagt Stationsleiterin Eva Schwarz von der Neonatologie über das Rekord-Frühchen.