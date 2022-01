× Personenzug erfasst Paket-Transporter

Insassen blieben laut ersten Informationen unverletzt.

Haus im Ennstal. Bei einer Kollision zwischen einem Transporter und einem Zug in der Obersteiermark dürften die Insassen ersten Angaben der Polizei zufolge wohl glimpflich davongekommen sein. Ein Personenzug hatte zu Mittag auf einem unbeschrankten, aber mit einer Lichtanlage geregelten Bahnübergang in Aich in Haus im Ennstal (Bezirk Liezen) das Fahrzeug eines Paketzustellers am Heck erfasst und zur Seite geschleudert. Die Feuerwehr Liezen sowie das Rote Kreuz waren im Einsatz.