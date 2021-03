Polizei sprengt Corona-Party in Studentenheim

Die Party-Teilnehmer trugen keinen Mundschutz und hielten die Abstände nicht ein, auch konnten sie sich nicht ausweisen.

Leoben. Samstagfrüh lösten Polizisten eine Coronaparty von zwölf Personen in Leitendorf auf. Gegen 01:20 Uhr erstattete eine, bis dato unbekannte, Person über Notruf bei der Polizei die Anzeige, dass in einem Studentenheim gerade gefeiert werde. Beim Eintreffen der Streife befanden sich zwölf Personen in einer, zwischen 15-20 Quadratmeter großen, Gemeinschaftsküche. Dabei wurde weder ein Mundschutz getragen noch die geforderten Abstände eingehalten, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Da sich die Feiernden nicht ausweisen konnten und sie auch angaben, sich gegenseitig nicht zu kennen, wurden zwei weitere Polizeistreifen zugezogen. Die Party wurde nach der Identitätsfeststellung aufgelöst, die jungen Menschen Anfang 20, Männer und Frauen verschiedener Nationalitäten, wurden zu ihren Wohneinheiten begleitet. Insgesamt werden 24 Anzeigen nach den Corona-Maßnahmengesetzen erstattet.