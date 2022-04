Rosenkrieg führte zu 'Spreng-Labor'

Ein „Hobby-Chemiker“ hortete in seinem Haus hochexplosive Substanzen.

Stmk. Panisch und auf­gegeregt alarmierte eine 39-Jährige aus Bad Gams (Bezirk Deutschlandsberg) am Mittwoch die Polizei: Sie gab an, dass sie und ihre beiden minderjährigen Kinder bereits seit Jahren von ihrem Ehemann bedroht und misshandelt werden. Die Steirerin habe Todesangst vor dem 52-Jährigen, weil sie sich von ihm trennen will. Ihr Noch-Ehemann habe zahllose chemische Substanzen in einem Extraraum. Die Uniformierten fanden vor Ort Unmengen von teils mehr als 30 Jahre alten chemischen Substanzen. Darunter war ein radioaktiver Stoff, der als Radium 226 identifiziert werden konnte. Zudem gab der Verdächtige an, im Besitz von hochexplosiver Pikrinsäure zu sein. Auch hier wurden geringe Mengen sichergestellt. Der 52-Jährige sagte, dass er seit seiner Kindheit an chemischen Experimenten interessiert sei. Er kam umgehend in Haft.