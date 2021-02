Scheifling: Steirer bei Sturz von Dach lebensgefährlich verletzt

Seine Leiter kippte nach Schneeräumarbeiten weg. Der 55-Jährige fiel aus drei bis vier Meter Höhe rücklings auf Steinboden.

Beim Sturz vom Dach seines Carports ist am Samstagnachmittag ein Mann in Scheifling (Bezirk Murau) lebensgefährlich verletzt worden. Der 55-Jährige wollte gegen 13.30 Uhr nach Schneeräumungsarbeiten über eine Leiter absteigen, als diese nach unten wegkippte, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Abend mit. Er sei aus einer Höhe von drei bis vier Metern rücklings auf den Steinboden gestürzt.



Die Rettungskräfte seinen über die Smartwatch auf dem Handgelenk des Mannes alarmiert worden. Ein Notarzt habe eine Intubation durchgeführt, ehe der 55-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen worden sei. Es dürfte Lebensgefahr bestehen.